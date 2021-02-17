Омский фитнес-клуб открестился от тренера, который устроил травлю известной российской феминистке

Роман устроил Дарье травлю в соцсетях. Фото: Instagram.com

На странице крупного омского фитнес-центра появился комментарий по поводу их тренера. Напомним, накануне произошел громкий скандал с участием Романа Литасова. Он устроил в соцсетях травлю бывшей омичке, художнице Дарье Серенко. Поводом для такой ярой ненависти стало лишь то, что она – феминистка.

Кроме Литасова к кибер-буллингу присоединились и другие последователи идей так называемого «Мужского государства». Экстремисты засыпали Серенко сообщениями. В общей сложности за сутки ей поступило около 600 оскорблений и угроз – разъяренные мужчины обещали расправиться с девушкой, ее мужем и даже двумя кошками. Кроме того, высылали ее фото возле дома, давая понять, что знают, где она живет.

После поста, где Дарья рассказала о происходящем, множество людей со всей страны предложили ей помощь и постарались поддержать.

А вот фитнес-центр прокомментировал эту историю только недавно и в довольно странной манере.

– Клубы Flex Gym являются территорией здоровья, счастья и любви, где есть место каждому. Что касается ситуации с Романом Литасовым: он не является нашим сотрудником, – заявили в официальном Instagram-аккаунте сети.

Вероятно, руководство таким образом решило дать понять, что агрессивный тренер уволен и больше с ним не хотят иметь ничего общего. Однако многие клиенты заведения усомнились, что это так.

– Уже уволили? Если делаете вид, что он у вас никогда не работал, то это вранье, на страничке вашего клуба он фигурирует в тренерском составе в одном из видосиков. Стыдобища, ребят, – комментирует одна из подписчиц группы.

– Нужно было просто зайти на его страничку «ВК» – превосходство белой расы, нацистская символика, окровавленное оружие, цифры 14/88 (знаете, что это такое?) вперемешку с фото и видео из зала. Совсем не злой человек, милашка, – иронизирует другая.

– Уже не является? То есть, он у вас незаконно занимался с людьми, притворяясь вашим тренером все это время? – удивляется третья.