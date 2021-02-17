Настоящий шквал ненависти обрушился на днях на художницу-феминистку Дарью Серенко. В Instagram девушки – в личные сообщения и в ленту – пришло около 600 сообщений. В них были не только оскорбления, но и прямые угрозы. Писали их люди, называющие себя последователями бывшего фитнес-тренера и основателя «Мужского государства» Владислава Позднякова (эта экстремистская организация устраивает травлю женщинам, которые носят короткие шорты или, скажем, выходят замуж во второй раз). В частности, они сообщали, что знают, где живет супруг Дарьи, грозились изнасиловать ее и убить двух ее кошек. Феминистка предположила, что ее данные слил подвозивший ее таксист.Большинство «героев» писали с фейковых страниц. Однако один из самых активных участников травли – тренер крупнейшей омской сети фитнес-клубов Роман Л. – делал это со своей личной страницы.– Роман имел неосторожность писать мне вещи из скринов не только под своим именем, но еще и в нескольких соцсетях. Вчера неизвестные, представляющиеся «посланцами Позднякова», физически преследовали меня и слили мои личные данные и адрес проживания моих родственников, – обратилась Дарья к руководству фитнес-центра. – Ваш тренер является одним из последователей Позднякова. Судя по его сообщениям мне, Поздняков – женоненавистник, который сливает в своем огромном тг-канале личные данные девушек, натравливая на них толпу преследователей и насильников, – пишет Дарья Серенко в своем Instagram. Как омичка я требую провести разбирательство и уволить тренера. Он может быть не безопасен для людей, которые будут у него тренироваться. Судя по фото тренировок, у Романа занимаются и женщины тоже. Для них он может быть не безопасен вдвойне.Большинство людей под этим постом пытаются поддержать Дарью и недоумевают, чем девушка вызвала такую ярость со стороны Романа.– Качаешься полжизни, чтобы угрожать феминистке в директ, – комментирует один из подписчиков.– Смелости у него хватает только писать угрозы хрупким девушкам, – считает другой.Все страницы в соцсетях Роман, кстати, предусмотрительно закрыл, писать ему могут только друзья. «Комсомольская правда в Омске» обратилась к нему за комментарием, но ответа мы пока не получили. Также не комментируют ситуацию и в фитнес-центре. Более того, его группа в соцсетях теперь закрыта для комментариев. Возможно, чтобы не нагнетать и без того напряженную ситуацию.По нашей информации, Романа все-таки уволили, он больше не является тренером фитнес-центра. После того, как история с его поступком получила огласку, он попытался все замять и принести извинения Дарье. Но она принимать их и прощать подобное поведение не намерена.– Хоть вся эта ситуация тупая и ужасная, приятно осознавать, как сообщество, к которому ты не особо принадлежишь, сплочается вокруг тебя так, будто ты его часть. Поздняков и иже с ним думают, что мне очень страшно. Страшно (неуютно) мне было где-то около часа. Дальше – в основном, весело и интересно. [...] Особенно посмешил блок комментариев «мы знаем, где ты живешь, мы придем и изнасилуем тебя». Звучит библейски, – шутит Дарья.Девушка рассказала: после того, как история с ее травлей получила огласку, множество незнакомых людей начали предлагать ей помощь - охраной, деньгами, оглаской и даже своими связями.ОБНОВЛЕНО:Недавно фитнес-центр прокомментировал эту историю. Однако клиентам показалось, что это было сделано в довольно странной манере.– Клубы Flex Gym являются территорией здоровья, счастья и любви, где есть место каждому. Что касается ситуации с Романом Литасовым: он не является нашим сотрудником, – заявили в официальном Instagram-аккаунте сети.Вероятно, руководство таким образом решило дать понять, что агрессивный тренер уволен и больше с ним не хотят иметь ничего общего. Однако многие клиенты заведения усомнились, что это так.– Уже уволили? Если делаете вид, что он у вас никогда не работал, то это вранье, на страничке вашего клуба он фигурирует в тренерском составе в одном из видосиков. Стыдобища, ребят, – комментирует одна из подписчиц группы.– Нужно было просто зайти на его страничку «ВК» – превосходство белой расы, нацистская символика, окровавленное оружие, цифры 14/88 (знаете, что это такое?) вперемешку с фото и видео из зала. Совсем не злой человек, милашка, – иронизирует другая.– Уже не является? То есть, он у вас незаконно занимался с людьми, притворяясь вашим тренером все это время? – удивляется третья.