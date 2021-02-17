В Омске за день выпала недельная норма осадков

В Омске за день выпала столько снега, сколько могло бы выпасть за 10 дней.

Вчера в Омске весь день шел снег. Осадки начались с раннего утра и завершились ближе к ночи. Такой обильный снегопад несомненно добавил работы омским дорожникам. Как подсчитали синоптики из Обь-Иртышского УГМС за сутки выпала десятидневная норма осадков. Высота снежного покрова выросла сразу на 4 сантиметра и составила 37 см. В районах снегопад был не таким обильным, сильнее всего замело Павлоградку и Одесское, там выпало по 6 и 5 миллиметров снега соответственно.

Сегодня снега в Омске не будет, но уже завтра синоптики обещают его возвращение. В некоторых районах также прогнозируют усиление ветра и метели. Еще один перерыв в снегопадах ждет омичей в выходные, когда похолодает сильнее всего. Потом осадки разной интенсивности снова вернутся в регион.