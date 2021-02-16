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«Ситуация находится на особом контроле»: Омские чиновники прокомментировали ЧП с нападением собаки на ребенка

Проблема в том, что пока не могут найти организацию, которая займется отловом бродячих животных в поселке Лузино, где все произошло
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
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На Никиту напала вот эта собака, которая, на первый взгляд, выглядит безобидной.

На Никиту напала вот эта собака, которая, на первый взгляд, выглядит безобидной.

Напомним, на днях «Комсомольская правда в Омске» писала об инциденте, случившемся в поселке Лузино. На 12-летнего местного жителя Никиту Кузнецова, возвращавшегося с другом из школы искусств, набросилась бродячая собака. Ребенка отбила мама одного из детей, сопровождавшая их группу.

У мальчика диагностировали раны на обеих руках. Никите предстоит курс прививок, последнюю из которых поставят только в мае. Кроме того, ребенок сильно испугался, и ему придется посещать психолога, чтобы справиться с приобретенной фобией.

История получила большой резонанс, в том числе в соцсетях.

– Мы разделяем обеспокоенность жителей, – прокомментировали ситуацию в пресс-службе областного правительства. – Безусловно, проблема с безнадзорными собаками сейчас стоит особо остро и требует скорейшего решения. Как сообщили в администрации Омского района, в настоящее время определяется организация, которая проведет мероприятия по отлову, 1 февраля 2021 года на сайте электронной площадки РТС-тендер повторно размещено извещение о проведении закупки под № 0352300219521000011 на оказание услуг по отлову безнадзорных животных. Данная ситуация находится на особом контроле.

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12-летний житель поселка Лузино Никита Кузнецов возвращался с другом из школы искусств. Увидев детей, к ним подбежал большой беспризорный пес. Мальчики часто играли с ним. В этот раз они решили пожертвовать ради хвостатого приятеля принесенным из дома перекусом и отдали собаки свои бутерброды. Собака все съела, а потом вместо благодарности неожиданно кинулась на Никиту. Разъяренное животное вцепилось сразу в две руки – правое предплечье и левую кисть. Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы на помощь мальчику не бросилась сопровождавшая группу детей мама одного из них. (Подробнее...)