Коронавирус в Омской области 16 февраля 2021 года: Умерли еще 4 человека

За сутки выявили еще 73 случая коронавируса. Фото: Иван МАКЕЕВ

Областной минздрав опубликовал свежую информацию по заболеваемости коронавирусом. По данным на вторник, 16 февраля, выявлено 73 новых случая заражения. Еще 181 пациент добавился к списку выздоровевших.

Несмотря на это, смертность от COVID-19 в Омской области остается стабильно высокой. За минувшие сутки умерло еще 4 пациента с подтвержденным диагнозом. Общее количество летальных случаев теперь составляет 1 160.

Территориальное распространение новых случаев COVID-19 в Омской области выглядит так:

– Омск – 56,

– Таврический район – 3,

– Исилькульский, Усть-Ишимский, Шербакульский районы – 2,

– Знаменский, Калачинский, Кормиловский, Москаленский, Нижнеомский, Омский, Павлоградский, Полтавский районы – по 1 новому случаю заражения коронавирусной инфекцией.