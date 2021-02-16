В Омской области внезапно резко упала заболеваемость коронавирусом

За сутки в регионе выявили 73 новых случая заражения коронавирусом. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Омске неожиданно и очень резко снизилась заболеваемость коронавирусом. По данным федерального оперштаба на вторник, 16 февраля, за минувшие сутки зафиксировано всего 73 новых случаев. Это самая низкая цифра за долгое время. Напомним, во время пиковых показателей еще несколько недель назад фиксировалось по 200 и больше новых пациентов в сутки.

В целом по стране почти повсеместно – даже в Москве и Санкт-Петербурге, где традиционно самые высокие показатели, – цифры заболеваемости пошли на спад.

В пресс-службе областного минздрава уточнили, что большинство новых заразившихся, 64 человека, переносят болезнь в легкой форме и лечатся дома. С начала пандемии диагноз COVID-19 поставлен 39 686 пациентам.

При этом оптимистично выглядит и статистика по выздоровлению. За минувшие сутки от ковида полностью вылечился 281 человек. (Всего – 27 752 пациента).