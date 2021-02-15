«Уже 10 лет не знаю, где живет отец»: Сын омского строителя Петренко высказался о его аресте

Известного в Омске застройщика задержали по уголовному делу о мошенничестве. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Накануне стало известно о задержании в Москве известного омского застройщика Константина Петренко. Он возглавляет ООО «Строительная компания «Трест Железобетон» и контролирует, по информации СМИ, ООО «Завод сборного железобетона №5». Имеет бизнесмен отношение и еще к ряду крупных компаний. Петренко арестовали по уголовному делу о мошенничестве. Следствие подозревает его в том, что предприниматель занял крупную сумму денег и не вернул.

- Речь идет о событиях 2014 года и сумме 135 млн рублей. Пострадавшим является президент зарегистрированного в Новгородской области ООО «Экко-Рос» Андрей Севагин, - сообщает издание "Коммерческие вести". - В свое время он состоял в наблюдательном совете ПФС-Банка, председателем которого был как раз Константин Петренко.

Задержание Константина Петренко прокомментировал его сын - депутат омского горсовета Дмитрий Петренко. Он опроверг информацию о том, что на время следствия будет руководить строительной фирмой отцы.

- Не надо мне льстить, к компании своего отца я имею не большее отношение, чем средний омич. Еще в 2009 году мои родители разошлись, и последние лет 10 я даже не знаю, где мой отец живет, не то, что участвую в его бизнесе, - написал Дмитрий Петренко в своем Telegram-канале. - Так что могу разочаровать всех, кто считал меня олигархом: я зарабатываю ровно столько, сколько указано в моей декларации в виде зарплаты и прочего. Наследники у моего отца совершенно другие.