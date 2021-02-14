Крупнейшего омского застройщика Константина Петренко в субботу, 13 февраля, задержали в Москве, со ссылкой на источник в Таганском районном суде сообщают «Коммерческие вести».Обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) предпринимателю предъявили днем ранее, 12 февраля.– Речь идет о событиях 2014 года и сумме 135 млн рублей, – сообщает издание. –Пострадавшим является президент зарегистрированного в Новгородской области ООО «Экко-Рос» Андрей Севагин. В свое время он состоял в наблюдательном совете ПФС-Банка, председателем которого был как раз Константин Петренко. В тот же день 13 февраля вместе с Константином Викторовичем как соучастник был арестован и учредитель ООО «ПФС-ИНВЕСТ» Валерий Песоцкий.По версии следствия, от лица ООО «ПФС-Инвест» фигуранты заняли деньги у ООО «Экко-Рос» и впоследствии не вернули.Ранее в омских Telegram-каналах появилась информация, управлять компанией отца на время следствия будет его сын, депутат Омского горсовета Дмитрий Петренко.Только что он опроверг это предположение.– Не надо мне льстить, к компании своего отца я имею не большее отношение, чем средний омич. Еще в 2009 году мои родители разошлись, и последние лет 10 я даже не знаю, где мой отец живет, не то, что участвую в его бизнесе. Так что могу разочаровать всех, кто считал меня олигархом: я зарабатываю ровно столько, сколько указано в моей декларации в виде зарплаты и прочего. Наследники у моего отца совершенно другие, так что могу пожелать тем, кто будет управлять его компанией, лишь удачи, – написал Дмитрий Петренко в своем Telegram-канале.