В омском САХе прокомментировали информацию о выпуске на улицу 100 собак

В приюте также сообщили, что все собаки, которых возвращают в места отлова, не представляют опасности для людей.

Напомним, волонтеры омского муниципального приюта забили тревогу в соцсетях. По их информации, в ближайшие дни на улицы города выпустят сразу около сотни содержавшихся там животных. Люди переживают, что предоставленными сами себе окажутся и пожилые животные, которые просто не смогут выжить без помощи человека.

Эту ситуацию прокомментировало руководство «Спецавтохозяйства» – как раз того самого муниципального приюта, который занимается отловом и временным содержанием бездомных собак.

– Из приюта однозначно не будут выпускать одновременно более 100 собак. Сотрудниками приюта в официальной группе приюта в социальных сетях была допущена ошибка в изложении информации, – прокомментировал ситуацию директор БУ «Муниципальный приют для животных» Евгений Вольф. – С начала года из-за установившихся морозов выпуск отловленных ранее собак практически не осуществлялся. В связи с этим ближе к весне, при установившейся оттепели, будет вновь возобновлен. Но еще раз обращаю внимание, что массово выпускать собак мы не намерены. Напомню, что в соответствии с пунктом 4 статьи 18 Федерального закона от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» мы осуществляем возврат животных без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессивности, на прежние места их обитания после проведения мероприятий по вакцинации, стерилизации и маркированию неснимаемыми метками.

Также сообщается, что в последнее время резко возрос объем заявок на отлов животных без владельцев, – сегодня в приюте содержатся 512 собак, в естественную среду обитания выпускаются только здоровые животные, прошедшие адаптацию, а также послеоперационный период и не проявляющие агрессию по отношению к людям.