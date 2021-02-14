«Многие на улице умрут почти сразу!»: Из омского приюта выпускают сразу 100 собак-старожилов

Многие старые собаки из приюта погибнут в первые же дни на улице. Фото: vk.com/sahomsk

После принятия поправок в закон, ужесточающий наказание за жестокое обращение с животными, службам отлова запретили умерщвлять пойманных на улице собак. Впрочем, денег на пожизненное содержание бродячих псов тому же «Спецавтохозяйству», которое за это отвечает, не выделяют.

После смены руководства в САХе отношение к отловленным животным, бесспорно, стало более гуманным. Этому муниципальному приюту помогают многочисленные волонтеры. Но максимум, что сейчас могут сделать его сотрудники: вылечить, стерилизовать, вакцинировать животных и снова выпустить их на свободу. И непонятно еще, что милосерднее: усыпление собаки или мучительная и неизбежная гибель на улице.

В САХе тянули до последнего, в самые сильные морозы своих хвостатых подопечных сотрудники не выпускали. Но вот настал момент, отложить который уже невозможно.

Большинство из этих собак, к сожалению, обречены. Фото: vk.com/sahomsk

– Омск, срочно требуется помощь приютов, волонтеров, обычных людей! – говорится в сообщении муниципального приюта. – В ближайшее время будет выпущено 100 наших собак-старожилов! Пожалуйста, отзовитесь, кто может забрать хотя бы несколько под свою опеку. Многие просто не выживут на улице!

Узнать, как помочь, можно по телефону 89045838232 (Жанна).

Фото: vk.com/sahomsk