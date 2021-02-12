«После аварии хозяина увезли на скорой, его собака три дня умирает на обочине»: Омичи спасают попавшего в беду пса

Авария произошла в Марьяновском районе.

Жители Омской области пытаются спасти собаку, которая вместе с хозяином попала в ДТП. Несчастье случилось на дороге в Марьяновском районе между поселком Конезаводом и селом Михайловкой.

По предварительным данным, трактор въехал в легковую машину. В результате происшествия сильно пострадал находившийся в автомобиле мужчина. Его увезли на скорой. А его раненую собаку породы акита-ину просто отнесли на обочину.

– Собака лежит на обочине уже три дня! Не встает. Живая! Есть у кого возможность помочь собаке? – бросили в соцсетях клич очевидцы.

Узнать, как помочь, можно здесь.

Это, к сожалению, не первая история про людей, которые проходят и проезжают мимо умирающего животного. Несколькими днями ранее «Комсомольская правда в Омске» рассказывала о покалеченной таксе, которая сутки пролежала на морозе в помойке.