Названа предварительная причина пожара в ремонтной мастерской в Омске

Все имущество владельцев компаний сгорело. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Омской области

Накануне в Омске на улице Вавилова вспыхнуло трехэтажное здание, в котором находилось достаточно известная среди омичей студия проката костюмов «Стиляги» и ремонтная мастерская строительного оборудования. Пожарным понадобилось немало сил и времени, чтобы полностью ликвидировать возгорание. Существовала реальная опасность того, что огонь прейдет на ближайшие дома, но этого удалось избежать.

В пресс-службе МЧС назвали предварительную причину возгорания. По мнению спасателей, причиной трагедии могло послужить использование электроприборов в аварийном режиме. Сотрудники МЧС просят омичей в периоды холодов внимательнее относиться к использованию обогревателей и других электрических приборов.