Подростки разбили ледяную скульптуру возле Омской драмы

Вандалы попали на запись камер наблюдения. Фото: скриншот видео (УМВД России по Омской области)

16-летний житель Советского округа отправился ночью погулять по центру города вместе с приятелем. Просто любоваться местными красотами они сочли слишком скучным и решили внести свои коррективы. Проходя мимо ледяной скульптуры, установленной возле драмтеатра, один из парней со всей силы пнул по ней, разломив ее пополам.

«Подвиг» попал на запись камеры наблюдения. По ней вандала и вычислили.

– Опросив несовершеннолетних, полицейские установили, что 16-летний подросток приехал в гости к своему другу. Ночью, пока родители последнего спали, они тайком вышли на улицу – в круглосуточную аптеку за лекарством от головной боли. Гостивший у друга молодой человек поссорился с девушкой и решил выплеснуть эмоции, повредив ледяную фигуру, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – В отношении подростка составлен административный протокол по статье «Уничтожение или повреждение чужого имущества».

Напомним, это не первый случай, когда омичи крушат улицу Ленина. Одна из последних громких историй была, когда также двое молодых людей, приехавших на «экскурсию» в исторический центр города, отломали саблю у памятника Городовому.

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– Я первым делом обратился в полицию. У меня по всему периметру стоят камеры, а охрана не заметила – сидели болтали, только потом все выяснилось. При этом я в офисе был. Знал бы, сам бы вышел, разобрался с уродами! – эмоционально прокомментировал «Комсомолке» случившееся владелец скульптуры, омский предприниматель Сергей Жериков. – Но изображения лиц довольно четкие. Надеюсь, этих варваров найдут! (Подробнее...)