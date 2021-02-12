Омская область увеличивает количество отходов, направляемых на сортировку

Сегодня в Омске работают два мусоросортировочных завода. Предприятия выпускают 12 видов вторсырья, которое используется переработчиками для производства товаров народного потребления: ковров, флисовых (начесанных) тканей, наполнителей и больших сумок; в производстве контейнеров для пищевых продуктов, безалкогольных напитков (бутылки) и непищевых продуктов; производстве пленок и листов/лент; лент и ремней; садовой мебели и т.д.

Мусоросортировочную отрасль в Омской области региональный оператор запустил без привлечения средств областного и федерального бюджетов. За счет средств инвесторов построено два завода мощностью обработки 200 тысяч тонн отходов в год каждый.

Новая отрасль, которая создается в рамках национального проекта «Экология», нацелена на максимальное использование вторсырья, сокращение количества отходов, которые попадают на полигоны, а также компенсацию вреда, нанесенного окружающей среде.

Президент Владимир Путин поставил задачу обеспечить сортировку 100% твердых коммунальных отходов и вдвое снизить объем вывозимого на полигоны мусора. Таких показателей необходимо достигнуть к 2030 году.