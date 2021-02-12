Омский священник назвал «хайпожорскими» паблики, написавшие о вырубке деревьев ради храма

Александр Родкин уверен: людей специально стравливают друг с другом.

Напомним, на днях в СМИ муссировалась новость о предстоящей вырубке трех десятков деревьев в омском сквере Молодоженов. Это понадобится для строительства нового храма в Нефтяниках. Идею, предсказуемо, не оценил почти никто. В свою очередь у представителей епархии появились претензии к пабликам в соцсетях, которые разместили эту информацию.

– Как всегда, выложили провокационный пост, мол «эти православные последние деревья в Омске вырубают», а то, что вместо вырубленных старых деревьев появляются новые благородные деревья, происходит благоустроение территории, а в окрестности храма наводится чистота и порядок – вот об этом хайпожорные паблики не пишут, – сетует в комментариях под постом в группе «Инцидент Омск» клирик омского собора Успения пресвятой богородицы Александр Родкин.

Коллегу поддержал еще один священник – настоятель храма священномученика Сильвестра Александр Лемешко. Он и вовсе назвал авторов таких публикаций «древопоклонниками».