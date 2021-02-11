На окраине Омска затопило дорогу после прорыва трубы

Так сейчас выглядит дорога в Новоалександровке. Фото: скриншот видео («ЧП Омск»)

Жители Советского округа рассказали о ЧП, случившемся в районе дороги по улице Новоалександровской прорвало трубу. В результате проезжую часть затопило водой. На сильном морозе, который сейчас установился в Омске, все почти сразу превратилось в каток. Кроме того, на дороге образовались колеи и ямы. Водителями приходится проезжать участок с большой осторожностью.

Автор видео, на котором запечатлены последствия потопа, рассказывает, что это уже вторая похожая авария в этом месте за неделю.

– Попадание воды на дорогу, ведущую в поселок Новоалександровский, произошло вследствие появления дефекта на трубопроводе подачи воды с СП «ТЭЦ-4» на насосную станцию возврата осветленной воды, – прокомментировали ситуацию в пресс-службе «ТГК-11».

Напомним, еще одна коммунальная авария на днях также произошла в Советском округе. В одной из расположенных там пятиэтажек прорвало трубу с холодной водой.