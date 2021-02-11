«Он сам хотел подраться»: Появилось видео опроса сельчан, избивших незнакомца в селе под Омском

В полиции стороны рассказали, почему произошел конфликт. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Участников избиения в селе Пятилетка уже нашла полиция. Оказалось, что причиной конфликта стало оскорбление подростков. Сестра одного из парней позвонила и пожаловалась на то, что ее пытается избить какой-то мужчина. По версии пострадавшего дети первыми обозвали его падчерицу, которую он и пытался защищать.

- Мы гостили у тетки, а потом мне позвонила сестра и казала, что ее бьет какой-то мужчина, дала ему трубку. Он кричал, что зарежет, если я приду. Ну мы и пошли. Он уже сам был готов подраться, одна рука у него была в кармане, а в другой он пиво держал, - рассказали в полиции избивавшие парни.

Опросили в полиции и пострадавших. Женщина рассказала, что узнала о происходящем из звонка дочери. Она сразу собралась и отправилась к магазину. Забрала мужа и увела домой. В больницу они обратились немного позже.