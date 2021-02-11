Стало известно, почему сельчане в Пятилетке под Омском избили мужчину

Два парня избили незнакомца за оскорбление подростков, которые обзывали его падчерицу.

Накануне в соцсетях появилось видео с жестоким избиением неизвестного мужчины двумя парнями. Оказалось, что в избиении принимали участи только совершеннолетние, но в это же время неподалеку находились дети и подростки постарше. По видео не было понятно из-за чего возник конфликт, но пострадавшему здорово досталось: на снегу после избиения остались следы крови, лицо тоже было в крови.

Оказалось, что избитым был 26-летний местный житель. Все произошло 7 февраля в поселке Пятилетка в Омском районе Омской области около детской площадки. Мимо нее сельчанин проходил с падчерицей в магазин за газировкой. Началом конфликта послужило оскорбление 10-летней девочки местными подростками, которые гуляли на детской площадке. Сельчанин попытался заступиться за девочку и началась словесная перебранка.

Позже один из подростков пожаловался матери, которая пришла на место конфликта с 22-летним родственником и 28-летним знакомым. Как и видно на видео, первой два удара палкой пострадавшему нанесла именно мать подростков. Позже подключились и мужчины.

Во время разговора с полицией они рассказали, что такую бурную реакцию у них вызвало оскорбление и угрозы в адрес подростков со стороны пострадавшего сельчанина.

- Мы гостили у тетки, когда позвонила сестра и сказала, что их избивает некий гражданин и дала ему трубку. Он кричал, что зарежет и ждет меня. Говорил, что с женщиной разбираться не будет, пусть пацан придет. Говорил, что зарежет меня, если приду. Он уж сам готов был подраться, когда мы пришли, - рассказал один из участников избиения полиции.

Из их показаний также известно, что после инцидента сельчанина забрала жена. она прибежала сразу поле избиения и забрала мужа домой. В больницу они обратились уже позже. Сейчас здоровью мужчины ничего не угрожает. Травмы оказались не такими серьезными, как предполагалось изначально.

- Предварительный диагноз, поставленный врачами: ушибленная рана головы, ушибленная рана носа, перелом спинки носа. В настоящее время мужчине назначено прохождение освидетельствования. После установления степени тяжести причиненного вреда здоровью будет принято процессуальное решение, - рассказали в пресс-службе УМВД по Омской области.