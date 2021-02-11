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СМИ: Мэр Омска Оксана Фадина внезапно ушла в отпуск

Она будет отдыхать 11 дней
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
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Оксана Фадина будет отдыхать 11 дней.

Оксана Фадина будет отдыхать 11 дней.

Мэр Омска неожиданно даже для своих подчиненных ушла в отпуск.

Как следует из текста распоряжения, имеющегося в нашей редакции, ежегодный оплачиваемый отпуск главы города продлится 11 дней – с 11 по 21 февраля включительно. В качестве отпускных Оксана Фадина получит единовременную выплату в размере двух ежемесячных платежей, сообщает со ссылкой на источник в мэрии «Новый Омск».

Напомним, как правило, градоначальница уходит в непродолжительный отпуск – чаще всего летом, приурочивая его к своему дню рождения.