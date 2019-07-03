СЕГОДНЯ 14:34 2019-07-03T14:34:26+03:00

Мэр Омска Оксана Фадина в свой день рождения ушла в отпуск Фото: Instagram.com

Он продлится только до понедельника

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Мэр Омска Оксана Фадина сегодня, 3 июля, отмечает свой день рождения. Главе города сегодня исполняется 43 года. По такому поводу градоначальница решила взять краткосрочный отпуск, о котором она предупреждала заранее.

В пресс-службе мэрии рассказали, что отпуск продлится по 5 июля, а в понедельник, 8 июля Фадина уже вернется к работе. Все эти дни ее обязанности будет исполнять первый вице-мэр Евгений Фомин.

Добавим, что традицию брать отпуск в свой день рождения Оксана Николаевна переняла у своего предшественника. Бывший мэр города Вячеслав Двораковский также брал отпуск на время своего дня рождения.

ИСТОЧНИК KP.RU