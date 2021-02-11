Полиция наша и опросила омичей, жестоко избивших прохожего в поселке Пятилетка на глазах детей

Парни сильно избили прохожего на глазах детей. Фото: ВКонтакте

Появились подробности истории с избитым прохожим под Омском. Все случилось в поселке Пятилетка. Именно там сняли видео, на котором группа молодежи жестоко избивает прохожего. Все это происходит на глазах у детей и других жителей поселка.

Избитым оказался 27-летний омич, который приезжал в гости к жене. У него перебита переносица, множество ссадин. Что именно произошло у него с компанией, которая напала на него, сейчас выясняет полиция.

- Всех участников мы уже установили. Все были опрошены. У сторон взаимные претензии друг к другу. Сейчас мы разбираемся в конфликте, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе омской полиции.