Очередной случай жестокости запечатлели на видео местные жители из села Пятилетка в Омском районе в Омской области. Что именно произошло, пока не ясно, но на видео попало жестокое избиение взрослого мужчины.Первой к мужчине подошла девушка с длинной деревянной палкой в руках. Она замахнулась и спросила: \\"Ты на детей моих [зачем] лезешь?\\"После этого в дело вступили два крепких парня. Они быстро повалили мужчину на землю и продолжили избивать под крики толпы. Среди наблюдателей были и маленькие дети. Парни пинали неизвестного в живот, били по голове.- Давай! Давай! - слышны на заднем фоне совсем детские окрики.За мужчину попыталась заступиться какая-то женщина. Подойти и вмешаться она конечно не решилась, но была одной из немногих, кто попытался остановить избиение.- Что вы делаете?! Руки прочь! - кричала она. Ее никто не послушал. Приостановить избиение удалось только мужчине, который подошел и попытался остановить происходящее.- Ну хватит, хватит, - попросил мужчина, опасливо подходя ближе. На него парни тоже пытались нападать, но избить второго мужчину не решились. Да и полностью прекратить град ударов, сыпавшихся на неизвестного, ему не удалось.- Ну, кого ты там зарежешь? Ты кто такой? - спрашивали во время избиения нападавшие, продолжая бить лежащего на снегу мужчину. Избитый пытался закрывать голову от ударов, но это удавалось ему плохо, после всех избиений лицо мужчины было полностью в крови.В полиции подтвердили, что видео действительно прислали из деревни под Омском, но пока подробности произошедшего неизвестны. Полицейские устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.ОФИЦИАЛЬНО- По данному факту 7 февраля в отделе МВД России по Омской области зарегистрирован материал доследственной проверки. В отдел полиции поступила справка из медицинского учреждения об обращении с телесными повреждениями жителя города Омска 1994 г.р. Предварительно установлено, что мужчина приехал в село Пятилетка Омского района к бывшей супруге. В настоящее время сотрудники полиции выясняют обстоятельства случившегося, устанавливают причины происшествия и лиц, наносивших телесные повреждения омичу. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - рассказали в пресс-службе полиции.