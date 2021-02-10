Росгвардейцы читают Пушкина на языках народов России: Омичи тоже присоединились к акции

Акция приурочена к годовщине смерти поэта.

10 февраля, в День памяти величайшего русского поэта Александра Сергеевича Пушкина военнослужащие и сотрудники Росгвардии читают знаменитое стихотворение «Памятник» на языках народов России. В создании этого проекта приняли участие росгвардейцы из разных регионов страны.

Строки знаменитого произведения звучат на русском, ненецком, кабардино-балкарском, ингушском, алтайском, тувинском, хантыйском, татарском, чувашском языках, а также на языке коми.

Видеозапись также размещена и на официальных страницах Росгвардии в социальных сетях.

Стоит отметить, что это не первый ведомственный проект, который подчеркивает многогранность культуры народов России. Так, в мае прошлого года Росгвардия поддержала международную патриотическую музыкальную акцию «День Победы на всех языках», записав видеоролик #ГимнПобеды. Легендарную песню росгвардейцы исполнили на аварском, балкарском, башкирском, кабардинском, калмыцком, коми, татарском, тувинском и русском языках.