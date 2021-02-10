«Вот тебе компенсация – тысяча рублей»: Омский водитель, влетевший в толпу людей, рассказал, почему уехал с места ДТП

Водителя иномарки уже установили. Фото: УМВД России по Омской области

Напомним, ДТП случилось вчера днем на улице Ленина. В людей, которые начали переходить дорогу на зеленый свет, влетела иномарка. В результате машина сбила 16-летнего подростка. Пешеходу пришлось обратиться за помощью в больницу, а водитель уехал с места происшествия. Личность лихача удалось установить.

– Сотрудники Госавтоинспекции просмотрели записи камер видеонаблюдения, но идентифицировать государственный регистрационный знак машины оказалось невозможно. Схожий по приметам автомобиль установлен после изучения данных с камер фотовидеофиксации, расположенных по направлению движения нарушителя, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Через собственника автомобиля связались с водителем, совершившим наезд. Его доставили в отдел полиции. В отношении омича возбуждены административные производства за оставление места ДТП и проезд на запрещающий сигнал светофора.

Вот, что рассказал сам 52-летний нарушитель:

– Следовал по центру города возле «Яблоньки», разогнался. Загорелся «чек» (лампочка, предупреждающая о неисправности в машине. – Прим. авт.). Стал отвлекаться, отключать. А тут красный свет на светофоре. Тормозить начал, а было уже поздно. Так вот получилось. Я, вообще, ничего не видел.

– И там уже шли пешеходы? – спрашивает у водителя полицейский.

– Да. Машина начала дергаться. Голову опустил, поднял – а там уже люди. Начал маневрировать. Потом вышел из машины. Народ стоял. Стал узнавать, кому плохо, кто пострадал. Ну поорали там немного. Потом народ весь ушел. Сел в машину в шоке. Поворачиваюсь, стоят парни, несколько человек у светофора. Подозвал одного, который как раз меня снимал на телефон. Спросил, как здоровье, все ли нормально. Вот тебе компенсация – тысяча рублей. Все нормально. Он пошел домой, я сел за руль и поехал дальше. Там была большая масса людей, все разошлись – на видео это видно. Если бы было что-то серьезное, я бы повез, конечно.

– То есть, вы убедились, что помощь никому не нужна?

– Да.

– Вину признаете?

– Ну да. Что делать теперь.