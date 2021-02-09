В центре Омска иномарка влетела в толпу

Водителя иномарки сейчас устанавливают. Фото: УМВД России по Омской области

Серьезное ДТП случилось во вторник, 9 февраля, в исторической части Омска. На улице Ленина в группу пешеходов, большинство из которых подростки, прямо на «зебре» влетела иномарка темного цвета.

На записи, сделанной в момент происшествия, видно, что лихач даже не попытался затормозить перед переходом. В результате он на полной скорости снес 16-летнего мальчика. От удара потерпевшего подкинуло в воздух. С травмами ему пришлось обратиться в больницу.

– Очевидцев данного происшествия просим позвонить по телефонам дежурной части полка ДПС ГИБДД УМВД России по городу Омску (3812) 79-35-04 и (3812) 79-20-10, или 02, – сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.