Девушку, сбежавшую из омской больницы с ребенком, нашли в Волгоградской области

Девушку и ребенка нашли в Волгоградской области.

Женщину, сбежавшую с ребенком из омской больницы , искали по всей России. Когда поисковые отряды начали поиски пропавшей, выяснилось, что родом Ольга из Челябинска, а в Омск перебралась после расставания с мужем. Женщина долгое время имела проблемы с запрещенными веществами и проходила реабилитацию в Омске.

Поиски начали еще 18 января, после выписки Ольги из детской больницы, куда она ложилась с ребенком. Сейчас активисты поисково-спасательных отрядов сообщают, что женщину нашли. Так как она не местная, поисковики сразу предположили, что она могла отправиться в другие регионы. Так и вышло.

Как рассказали в полиции, девушку и ребенка нашли в Волгоградской области. Туда она отправилась с местным дальнобойщиком, с которым познакомилась в дороге. Волгоградские коллеги заверили омских полицейских, что с девушкой и ребенком все хорошо.