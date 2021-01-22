Ребенок в опасности!: Из больницы в Омске сбежала наркоманка с годовалым малышом

Ольга Булавина исчезла с сыном 18 января.

Омские поисковики бьют тревогу: нужна любая информация о 27-летней Ольге Булавиной, которая исчезла вместе со своим 1,5-годовалым сынишкой. По предварительным данный, 13 января она легла с малышом в больницу, а после выписки 18 января исчезла. Женщина в 30-градусный мороз собиралась автостопом добираться до Южного Урала.

Вообще-то, Ольга родом из Челябинска. После развода с мужем она перебралась в Омск. Женщина была наркоманкой и, почти окончательно опустившись на дно, попала в омское отделение реабилитационного центра «Инициатива». Она даже есть на общем фото его пациентов, размещенном на сайте организации. Вот оно.

Фото: iniciativa-ural.ru

– Она жила у нас, потому что больше негде было, – рассказала 74.RU волонтер центра Татьяна Криницкая. – Ольга попала к нам в ужасном состоянии: грязная сама и ребенок, со вшами, сама немного странная, так как употребляла «соль». Вроде начала восстанавливаться, за малышом всем центром смотрели, и играли, и ухаживали. Ольга даже принимала участие в благотворительных акциях «Корзина помощи», была волонтером. Мы думали, что она начала действительно меняться, ответственнее стала, но ошиблись. Их выписали из больницы 18 января, оттуда она не приехала. Где она находится, нам неизвестно. Мы сообщили в полицию, так как она самовольно покинула организацию, и мы считаем, что ребенку небезопасно с ней находиться.

Также известно, что маленький сын Ольги нуждается в медицинской помощи. Возможно, сейчас он находится где-то на морозе. Очевидцы в соцсетях пишут, что видели похожих маму с малышом уже в Челябинской области. Но эта пока неточная информация.

Фото: «ЛизаАлерт»

Приметы Ольги Булавиной: 180 см, худощавого телосложения, волосы темные до плеч.

Была одета в короткую черную куртку, джинсы синего цвета, черные замшевые сапоги.

Приметы Вани Булавина: темные волосы, карие гласа.

Был одет в зеленый комбинезон.

Всех, кто видел Ольгу с ребенком или знает, где она может находиться, просят срочно позвонить в омский отряд «ЛизаАлерт» по т. 89136671984 (Марина) или в полицию – 02 (112 - с сотового). От ваших наблюдательности и неравнодушия зависит жизнь ребенка.