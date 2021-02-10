Россияне хотят в этом году отдохнуть за границей, но лишь половина намерена застраховать риски

Райффайзенбанк выяснил, что 42% россиян не планируют страховать здоровье в путешествиях в 2021 году. Однако 58% жителей крупных городов намерены застраховать подобные риски, показал опрос. Каждый третий респондент хотел бы отправиться за рубеж, однако большинство сейчас рассматривают путешествия по России.

Главной причиной отказаться от страховки участники опроса назвали отсутствие рисков – так считают 41% россиян, не страхующих здоровье в путешествиях. Еще 34% заявили, что у них нет для этого свободных денежных средств, а 11% уже застрахованы. При этом каждый десятый участник опроса просто не знал о наличии такой возможности.

«Мы привыкли тщательно планировать свои путешествия, заранее выбирать авиабилеты и бронировать отель, при этом не менее важно подумать и про страхование рисков, которые могут возникнуть в поездке, – отмечает Эльвира Емец, директор Сибирско-Уральского макрорегиона Райффайзенбанка. – Сегодня оформить страховку для путешествия очень просто – в Райффайзен-Онлайн вы получите электронный полис буквально в два клика. При этом хранить бумажные документы не обязательно, страховка всегда будет под рукой – в вашем смартфоне. Привычка страховать здоровье при поездках за рубеж у многих уже существует, но она будет не менее полезна и во время отпуска в России».

*В онлайн-опросе приняли участие три тысячи жителей семи городов-миллионников старше 20 лет. Ежемесячный доход 48% респондентов составляет от 30 до 60 тыс. руб.