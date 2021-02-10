Следком проверит деятельность омского колледжа, где со студентов требовали деньги за учебники

Со студентов требовали по 750 рублей в месяц. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Недавно в соцсетях прогремела история о том, как со студентов омского Торгово-экономического колледжа требовали добровольные пожертвования. Уже из названия ясно, что платить их никто не обязан, но без этого студентам просто не выдавали учебники в библиотеке. Одна из студенток записала разговор с заведующей заочным отделением и выложила в соцсети.

В министерстве образования заявили, что в колледже уже начали внутреннюю проверку. Но теперь внимание к деятельности учебного заведение проявил и следственный комитет.

- В ходе проверки будут выяснены все обстоятельства произошедшего, действиям должностных лиц учебного заведения дана правовая оценка. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение, - заявили в пресс-службе ведомства.