«Кто не может платить, забирайте документы и уходите»: В Омске у студентов вымогают «добровольные пожертвования»

Инцидент произошел в Торгово-экономическом колледже им. Г.Д. Зуйковой.

Скандал разразился в омском Торгово-экономическом колледже имени Г.Д. Зуйковой, расположенном на улице 27-й Северной. Студенты, поступившие на бюджетное отделение, пожаловались, что с них требуют плату за обучение. Правда, руководство образовательного учреждения все оформляет как «добровольное пожертвование».

Деньги, вроде бы, и небольшие –750 рублей в месяц. Но за год на бегает по 7,5 тысяч, а для бедных студентов, большинство из которых еще самостоятельно не зарабатывает на жизнь, это существенная сумма. Кроме того, ребята не понимают, почему они в принципе должны за что-то платить колледжу, который уже получает государственную поддержку.

Последней каплей стало, когда «нарушителям» отказались выдать в библиотеке необходимые по программе учебники. Студентки сняли происходящее на видео и выложили в соцсети.

– Кто не может платить, забирайте документы и уходите в другое учебное заведение! – распорядилась женщина на записи. – Только знайте: эта специальность есть только у нас, больше нигде не учат на нее.

– Женщина на видео является заведующей заочного отделения колледжа, – поясняет автор видео. – Учимся мы на бюджетной основе. При поступлении с нас эти деньги тоже требовали, но подошла какая-то женщина и сказала им, что они занимаются ерундой и обучение тут бесплатное. Спустя 5 месяцев началась сессия, и нам сказали про договоры и их подписание. И еще раз упомянули, что все это на добровольной основе. После этих слов отправили в библиотеку, где мы должны были получить книги. Там нас встретила эта женщина из видео. Завтра экзамен, и она пригрозила, что он будет проходить под ее контролем (кого-то завалят). Если кратко, то они принуждают делать благотворительные вклады, грозя отчислением.

Почти сразу под этим постом появилось сообщение с угрозами и требованием удалить запись, сделанную якобы без разрешения ее главной героини.

Такое сообщение с угрозами разместили под постом с жалобой.

В ситуации уже начали разбираться специалисты областного минобразования.

ОФИЦИАЛЬНО

«Заведующая заочным отделением находится на больничном»

Официальный представитель министерства образования Омской области Илья КРЫЛИЧ:

– Заведующая заочным отделением Галина Викторовна Ковалева не имеет никакого отношения к библиотечному фонду, доступ к ресурсам которого является бесплатным, не зависит от формы и условий обучения. В настоящий момент Ковалева находится на больничном. После ее выхода на работу будет проведено служебное расследование по факту случившегося и установления причин происшедшего. Администрация колледжа разберет ситуацию в группе студентов и на заседании попечительского совета. Министерство образования Омской области подчеркивает, что колледжу выделяются бюджетные средства для пополнения библиотечного фонда, у студентов есть возможность использовать электронную библиотеку, доступ к ее фонду также бесплатный. В колледже для расширения социального партнерства действует попечительский совет и только он может предложить родителям или законным представителям студентов стать благотворителями на добровольной основе с обязательным заключением договора благотворительного пожертвования.