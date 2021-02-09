Омские следователи поучаствовали в открытии выставки архивных документов о геноциде мирных жителей

Фото: СУ СК России по Омской области

8 февраля сотрудники следственного управления Следственного комитета России по Омской области совместно с волонтерами молодежного регионального поискового отряда Общероссийского общественного движения по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» приняли участие в церемонии торжественного открытия передвижной выставки архивных документов в рамках федерального проекта «Без срока давности», соорганизаторами которой выступили Следственный комитет России, представители министерств и ведомств Российской Федерации, общественные организации.

Фото: СУ СК России по Омской области

Уникальная выставка архивных документов о трагедии мирных жителей в годы Великой Отечественной войны и о преступлениях нацистов и их пособников на оккупированной территории открылась в 63 регионах России, в том числе и в Омске – в историческом парке «Россия – моя история», в течение года экспонирование выставки будет размещаться на площадках в образовательных учреждениях и на территории муниципальных районов Омской области.

Фото: СУ СК России по Омской области

Архивные документы рассекречены и опубликованы в рамках федерального проекта «Без срока давности». Выбор 8 февраля 2021 г. как даты открытия Всероссийской выставки «Без срока давности» обусловлен тем, что именно в этот день 75 лет назад, 8 февраля 1946 г. была произнесена вступительная речь Главного обвинителя от СССР Романа Андреевича Руденко на Международном военном трибунале в Нюрнберге. Вступительная речь Руденко имеет огромное значение. В его выступлении впервые был озвучен весь масштаб зверств нацистских преступников на оккупированной территории СССР. Были приведены цифры и конкретные факты массовых казней и угона на принудительные работы мирного населения, истязаний и убийств военнопленных, разграбления и уничтожения городов и сёл. Именно из этой речи мир впервые узнал об объеме преступлений нацистов против мирного населения на советской территории. Приведенные факты военных преступлений нацистов стали одними из основных материалов, которые легли в основу обвинительного приговора Нюрнбергского трибунала. В судебном порядке на международном уровне были признаны не только преступления нацистов и их пособников против мирных граждан, но и то, что они являлись частью целенаправленного уничтожения советского народа.

Тематически выставка отражает различные аспекты реализации нацистами и их пособниками политики геноцида советского народа:карательные операции и массовое уничтожение мирного населения, травля голодом и создание несовместимых с жизнью условий существования, преступления против детства, принудительные работы и угон мирного населения в Германию, уничтожение граждан, находящихся в больницах и других лечебных учреждениях. Она охватывает все регионы, оккупированные в годы Великой Отечественной войны и испытавшие на себе политику геноцида советского народа.

Проведение выставки проходит в рамках организованного в СК России штаба поисковой и архивной работы, направленной на восстановление пробелов истории и конкретных фактов из биографии каждого солдата, погибшего в годы Великой Отечественной войны.

В рамках мероприятия прозвучало выступление Елены Цунаевой, которая отметила значимость увековечивания памяти погибших при защите Отечества. Она напомнила о колоссальной работе, проводимой в рамках проекта «Без срока давности». Говоря о выставке архивных документов, Елена Цунаева подчеркнула важность привлечения общественности к жесточайшим преступлениям нацистов, чтобы было понимание и осознание, какой ценой было завоевано наше сегодняшнее мирное время.

Фото: СУ СК России по Омской области

Участники мероприятия ознакомились с экспозицией выставки, на которой представлены наиболее интересные архивные материалы, выявленные из 7000 документов федеральных, региональных, муниципальных и ведомственных архивов. Каждый документ – доказательство геноцида, целенаправленно проводившегося на территории СССР нацистами и их пособниками. Выставка состоит из нескольких разделов и отражает различные аспекты реализации нацистами и их пособниками политики геноцида советского народа: карательные операции и массовое уничтожение мирного населения, уничтожение голодом и создание несовместимых с жизнью условий существования, преступления против детства, принудительные работы и угон мирного населения в Германию, уничтожение граждан, находящихся в больницах и других лечебных учреждениях. Также представлены документы о важнейших событиях по расследованию преступлений нацистов против мирного населения.

В рамках проекта впервые в России была издана 23-томная серия сборников документов о военных преступлениях нацистов и их пособников против мирного населения, охватывающая все оккупированные регионы в годы Великой Отечественной войны.

Выставка способствует патриотическому и нравственному воспитанию молодого поколения на основе социокультурных и духовно-нравственных ценностей, чувства патриотизма, почитания памяти защитников Родины и подвигов Героев Отечества, уважения закона и правопорядка, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации.