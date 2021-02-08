Райффайзенбанк провел исследование продуктовых дизайн-команд в России

«В России хватает сильных продуктовых компаний и команд, в которых работают мощные дизайнеры и выпускаются продукты международного уровня. Такой рейтинг будет полезен рынку. Дизайнерам — лучше понимать, где есть хорошие вызовы и комфортная среда для профессионального роста. Компаниям и дизайн-командам — видеть, что нужно докачать. Это станет полезным инструментом для оценки вложений в HR-бренд», — поясняет Юрий Ветров, руководитель отдела управления брендом и цифровым клиентским взаимодействием Райффайзенбанка.

Исследование фокусировалось на разных аспектах деятельности дизайн-команд: от непосредственного создания продуктов до культуры внутри компаний или вклада в развитие профессионального дизайн-сообщества.

«Мы проводили аналогичный опрос в 2019 году, с тех пор позиции Райффайзенбанка в рейтинге повысились — мы уже занимаем место в десятке лучших, — отмечает Юрий Ветров. — Стало понятно, где наши усилия по обновлению продуктов и развитию команды заметны, а где их не хватает или они не видны снаружи. Ведь главный результат работы продуктовой дизайн-команды — создание лучшего клиентского опыта в цифровых продуктах».

Опрос проводился с ноября 2020 года по середину января 2021. В опросе участвовало 1200 человек, большинство из которых (85%) — дизайнеры разного профиля из Москвы, Санкт-Петербурга, Минска, Екатеринбурга, Киева, Казани, Новосибирска, Краснодара, Нижнего Новгорода, Самары, Ростова-на-Дону, Воронежа и других городов.

Полная версия отчета доступна на сайте: https://www.dmpatterns.com/teams-2020