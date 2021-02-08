Пострадали остановки и знаки: омские дорожники устраняют последствия урагана

В Омске продолжат вывозить снег с улиц. Фото: пресс-служба администрации Омска

Несмотря на оттепель в Омске на минувших выходных, погода все равно преподнесла неприятны сюрпризы. По городу прошли метель и порывистый ветер, которые повредили множество объектов. Среди них оказались остановки, дорожные знаки, павильоны и даже машины.

За личное имущество горожан дорожные службы ответственности не несут, а вот все остальное уже начали понемногу восстанавливать. Уже починили крыши остановок на улицах Завертяева и Куйбышева и начали восстанавливать дорожные знаки. По данным мэрии их пострадало около 30. Также трудности для движения общественного транспорта создали снежные заносы, которые тоже начали убирать.

- Из-за метели и переметов возникали затруднения для движения общественного транспорта на разворотных площадках конечных остановок общественного транспорта, в том числе на отдаленных маршрутах, - рассказал начальник контрольно-диспетчерской службы "Управления дорожного хозяйства и благоустройства" Анатолий Бакланов.

Основные работы по вывозу снега проводились в ночь с воскресенья на понедельник. За это время дорожные службы собрали с городских дорог 5,1 тысяч кубометров снега. За выходные почистили 288 остановок, 287 пешеходных переходов и сняли 238 тысяч квадратных метров наледи. В ближайшие дни эти работы продолжатся.