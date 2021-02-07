В Омске иномарку разбило снегом, упавшим с крыши дома

Водителю этой машины сильно не повезло. Фото: ВКонтакте

В Омск пришло резкое потепление. В субботу днем столбик термометра поднялся до +1 градуса. С потеплением с крыш домов и зданий начал падать снег и глыбы льда. Видимо, это не учел водитель иномарки в самом центре Омска. Машину он припарковал прямо около дома, за что и поплатился. На иномарку сошла глыба снега. В итоге у авто разбило заднее стекло, а также помяло крышу. Ремонт водителю выйдет в круглую сумму.

Самое интересное, что зацепило снегом и рядом стоявшую копейку. Однако отечественный автопром с ударом стихии справился. Повреждений у "Жигули" нет.

В комментариях в соцсетях омичи посочувствовали водителю иномарки. Правда, нашлись и те, кто заявил, что он виноват сам.

- Нечего парковать машину прямо под окнами, - написал один из горожан.