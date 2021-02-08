Омича, убившего человека из-за комментариев в соцсети, будут судить

Павел Кайль (на фото слева) и Дмитрий Иванов (справа) насмерть рассорились из-за безобидного поста в соцсети.

Завершено расследование убийства, в котором обвиняют 31-летнего омича.

Напомним, все произошло в конце лета. Двое мужчин поссорились в переписке в соцсети. Один из участников прокомментировал видео с нарушением правил дорожного движения, размещенное в одном из крупных омских пабликов. Второй зачем-то начал ему отвечать. Причем не по теме, а перешел на личные оскорбления.

Обиженный мужчина назначил встречу офлайн и приехал в СТО, где работал обидчик. Посетитель в ходе завязавшегося конфликта выстрелил в оппонента из травматического оружия. Потерпевший от полученного ранения погиб.

– Мужчина в ходе следствия признал вину частично, ссылаясь на то, что умысла на причинение смерти у него не было и он не осознавал, что выстрел из пневматической винтовки может причинить смерть, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Уголовное дело по существу рассмотрит Кировский районный суд г. Омска.

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Дмитрий Иванов и Павел Кайль в буквальном смысле насмерть поссорились из-за безобидного поста в Instaram. Один из подписчиков опубликовал видео с нарушением ПДД. На записи видно, что легковушка обгоняет машину по встречке, потом подрезает еще одно авто, а спустя несколько минут этот водитель авто уже стоит на обочине и объясняется с сотрудником ГИБДД. (Далее...)