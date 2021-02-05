В минобре разбираются с вымогательством «пожертвований» с омских студентов

Инцидент произошел в Торгово-экономическом колледже им. Г.Д. Зуйковой.

Студентки омского Торгово-экономического колледжа им. Г.Д. Зуйковой пожаловались, что у них систематически вымогают «добровольные пожертвования». Тем, кто отказывается платить, не выдают учебники в библиотеке и грозят отчислением.

Свою беседу с одним из руководителей образовательного учреждения девушки сняли на видео, а ролик выложили в соцсети.

– Заведующая заочным отделением Галина Викторовна Ковалева не имеет никакого отношения к библиотечному фонду, доступ к ресурсам которого является бесплатным, не зависит от формы и условий обучения, –прокомментировали ситуацию в областном минобре. – В настоящий момент Ковалева находится на больничном. После ее выхода на работу будет проведено служебное расследование по факту случившегося и установления причин происшедшего. Администрация колледжа разберет ситуацию в группе студентов и на заседании попечительского совета. Министерство образования Омской области подчеркивает, что колледжу выделяются бюджетные средства для пополнения библиотечного фонда, у студентов есть возможность использовать электронную библиотеку, доступ к ее фонду также бесплатный. В колледже для расширения социального партнерства действует попечительский совет и только он может предложить родителям или законным представителям студентов стать благотворителями на добровольной основе с обязательным заключением договора благотворительного пожертвования.