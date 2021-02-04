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В Омской области только официально зарегистрировано 50 тысяч безработных

Это на 7 тысяч больше по сравнению даже с самым высоким показателем предыдущего года
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
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Тем не менее, за прошлый год удалось трудоустроить более 52 тысяч омичей.

Тем не менее, за прошлый год удалось трудоустроить более 52 тысяч омичей.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Замминистра труда социального развития региона Ирина Варнавская рассказала во время пресс-конференции об уровне безработицы в Омской области.

Выяснилось, что на данный момент нетрудоустроенными остаются 50,1 тысячи местных жителей. Это на 7 тысяч человек больше, чем в сентябре предыдущего года, когда был зафиксирован максимальный уровень безработицы за год. Сказались последствия пандемии.

– Несмотря на возникшие трудности, специалистам центров занятости в прошлом году удалось трудоустроить 52,3 тысячи человек, что на 510 человек больше, чем в 2019 году, – отметила Ирина Варнавская. – В 2021 году мы должны увеличить численность занятых с 930 тысяч до 950 тысяч человек.

Тем временем несколькими днями ранее в минтруда сетовали, что на некоторые вакансии не могут найти специалистов. Например, в дефиците неожиданно оказались чиновники.