В Омске рассказали о дефиците чиновников

В областном Минтруда и соцразвития рассказали о ситуации с занятостью населения. В регионе много вакансий в сфере общественных работ. Также выяснилось, что есть нехватка кадров в медицине и образовании. Удивительно, но в Омске также наблюдается дефицит чиновников.

– Помимо общественных работ, областной банк вакансий сегодня содержит порядка 40 тысяч предложений от работодателей, – рассказала руководитель департамента занятости населения Министерства труда и социального развития Омской области Олеся Кайль. – Если рассматривать по отраслям, то больше всего требуются работники в строительстве (14,3 тысячи вакансий), в сфере обрабатывающего производства (3,1 тысячи вакансий), здравоохранения (2,8 тысячи вакансий), государственного управления (2,7 тысячи вакансий), сельском хозяйстве (2,3 тысячи вакансий). При этом сохраняется спрос на неквалифицированный труд – порядка 5 тысяч вакансий.

С нехваткой кадров столкнулись даже в горадминистрации. Там не могут найти директоров четырех департаментом – транспорта, финансов, экономики и культуры.