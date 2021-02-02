«Не думал, что с одного удара можно зарезать»: Убийца футболиста Егора Дробыша пытался оправдаться на суде

Отморозок Легачев уже сидел за убийство Фото: Анна МИКУЛА

Суд арестовал напавших 27 января на двоих друзей в Больничном городе. В результате поножовщины скончался бывший футболист омского "Иртыша" Егор Дробыш. Его друг Виталий Романчук получил ранение, но выжил. Следствие доказало: удары ножом наносил именно Георгий Легачев. На кадры видео попал момент, как он вытирает лезвие от крови и кладет оружие в карман.

Обоих отморозков задержали через пару дней после убийства. Для Легачева это уже второе убийство. За предыдущее он отсидел 10 лет и освободился около года назад. На суде он пытался оправдаться.

- Не думал, что с одного удара можно убить человека. Они были в теплой одежде, - буркнул он судье.

Также отморозок уверял, что не они с напарником не собирались грабить приятелей. Однако один из налетчиков признался: их внимание привлек именно телефон Виталия Романчука - друга футболиста.

А сразу после убийства парочка отправилась в Советский парк, где оба пили пиво с компанией отдыхавших там молодых людей.