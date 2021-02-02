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Омич, бросавший детей об пол, заявил, что впервые побил их

На него завели уголовное дело
Станислав МУХИНСтанислав МУХИН
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На допросе мужчина выглядел как провинившийся школьник.

На допросе мужчина выглядел как провинившийся школьник.

Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

В Омске задержан отец, бросавший своих маленьких детей об пол. Таким жестоким способом он воспитывал их. Все началось с ролика, появившегося в соцсетях. После этих страшных кадров полицейские быстро установили личность изверга. На него уже завели уголовное дело.

Вину на допросе мужчина признал. И заявил: он впервые поднимал руку на детей. Раньше же всегда воспитывал их только в спортивном режиме. На вопрос полицейских, били ли его самого в детстве, омич ответил:

- Не помню.

Спросили силовики мужчину, смотрел ли он сам это видео и что на нем изображено.

- На нем хреновый отец, который позволяет себе ужасные вещи, - сказал отец детей.