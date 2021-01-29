Омского школьника, потерявшегося накануне, нашли у друзей

Подросток сам вернулся домой после шумихи в соцсетях. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня соцсети облетело сообщение о загадочном исчезновении 17-летнего подростка. Парень ушел на занятия в школу и пропал. его искали больше суток. Он не ссорился ни с кем из родственников и не был замечен в конфликтах, поэтому родственники предполагали, что с ним случилось что-то серьезное.

Но, как оказалось, ничего с Василием не случилось. Все это время он провел в гостях у приятеля в Ленинском округе за компьютерными играми. Когда подросток заглянул в соцсети то понял, что его активно ищут и вернулся домой, рассказали в полиции. Пока не установлено, что подросток мог стать жертвой противоправных действий.