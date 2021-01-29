В Омске ищут 17-летнего школьника, пропавшего после занятий

Школьник ушел на занятия и не вернулся. Фото: ВКонтакте

Еще одно загадочное исчезновение произошло в Омске. Обеспокоенные родственники ищут 17-летнего парня, пропавшего сутки назад, 28 января.

Василий Мурыгин раньше никогда не пропадал из дома надолго, но вчера что-то произошло и парень исчез.

- Рано утром он ушел в школу на занятия и больше мы его не видели. Телефон у него был с собой, но он выключен, трубку никто не берет, - рассказал брат пропавшего.

Также родственники уточнили, что Василий ни с кем из родных накануне не конфликтовал, с друзьями тоже не ссорился. Поэтому мало вероятно, что Василий скрывается от обиды.

Приметы Виталия Мурыгина: на вид парню 16-17 лет, худощавого телосложения, в день исчезновения был одет в черную куртку, джинсы, белую рубашку и черные спортивные кроссовки.

Родственники просят помочь в поисках и сообщить им или в полицию. Если вы видели Василия или знаете, где он может находится, сообщите об этом в полицию. В ведомстве тоже приступили к поискам.