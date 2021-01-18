В Омской области продолжают увеличивать количество коек для больных коронавирусом. В Омске мест в ковидных госпиталях достаточно, а вот в районах было принято решение добавить несколько мест.Как сообщили в пресс-службе минздрава по распоряжению здравоохранения Омской области Александра Мураховского в районных больницах для ковидных больных выделили 75 мест.Москаленской ЦРБ добавили 20 коек; в Муромцевской, Русско-Полянской и Шербакульской, организовано по 15 мест; и в Тевризской центральной районной больнице - 10 коек.Теперь общее количество мест для ковидных больных в районных больницах достигло 355. Судя по последним данным минздрава, коронавирус продолжает довольно активно распространяться по регионам Омской области. В районах выявляют все больше случаев заражения коронаврусом среди местных жителей.