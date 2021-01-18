По последним данным омского минздрава, коронавирусом в Омской области заразились уже 34 598 человек, из них за последние сутки 243 человека. В больницу с тяжелыми симптомами направили 74 пациента, остальные 169 остались на амбулаторном лечении.За прошедшие сутки удалось выявить 62 вылечившихся омича. Всего с начала наблюдений в Омской области победить коронавирус смогли 21 514 человек.К сожалению, ковид продолжает уносить жизни омичей. За сутки медики констатировали еще 7 летальных исходов. За все время пандемии в регионе скончались уже 1007 человек.Территориальное распространение новых случаев COVID-19 в Омской области: Омск – 170, Исилькульский район – 14, Омский район – 10, Колосовский район – 9, Калачинский район – 8, Кормиловский район – 7, Горьковский район – 6, Азовский, Любинский, Москаленский, Муромцевский, Называевский, Таврический, Тюкалинский районы – 2, Большереченский, Марьяновский, Одесский, Павлоградский, Тевризский районы – по 1 новому случаю заражения коронавирусной инфекцией.Сейчас на дому продолжают лечиться 9 690 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус.