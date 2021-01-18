В Омске продолжают строительство обновленной \\"Арены Омск\\". Старое здание быстро пришло в негодность и его пришлось снести. Сейчас на его месте возводят новое. Рабочие уже приступили к возведению стен. Окончание работ планируют на 2023 год.Как рассказали в департаменте городского хозяйства администрации города Омска за год до этого мэрия планирует реконструкцию прилегающих территорий. Также хотят отремонтировать две дороги-дублера для ул. Лукашевича и ул. Перелета.- Уже в этом году администрация города выделит финансирование на разработку дизайн-проекта и проектно-сметной документации территории будущего благоустройства. Концепция реновации микрорайона «Прибрежный» будет обсуждаться с общественностью и профессиональным архитектурным сообществом. Благодаря двум крупным федеральным проектам кардинально преобразится и этот участок Левобережья, - отметил первый заместитель мэра, директор департамента городского хозяйства мэрии Евгений Фомин.В ведомстве отметили, что в план по реконструкции войдут участки от ул. Лукашевича до ул. Перелета и прилегающей набережной реки Иртыш.