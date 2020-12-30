В Омске продолжают строить новый домашний стадион для \\"Авангарда\\". На месте старого здания, которое пришлось снести из-за трещин в фундаменте, уже появилось новое основание, строители заканчивают возводить первый этаж и приступают ко второму, а вокруг будущей ледовой арены уже появляются трибуны.- Строительство поднимается на уровень второго этажа — началось бетонирование плиты перекрытия. На трех участках возводятся колонны и стены, продолжается устройство фундамента внешних контроль-пропускных пунктов, а также сетей водоснабжения и ливневой канализации, - рассказали в \\"Авангарде\\" о ходе строительства.Также отметили, что прекращать работы на новогодних праздниках не станут. Стройка замрет только 1 января, а потом работы продолжатся в обычном режиме. Сроки сдачи новой \\"Арены Омск\\" назначены на 2023 год.