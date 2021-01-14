После просьбы мэра Омска Оксаны Фадиной сообщать ей о нарушении температурного режима в садах и школах, омичи рассказали о многих нарушениях. В одном из детских садов, где дети замерзали мэр побывала лично и убедилась, что в помещениях холодно.Представители компании, снабжающей садик теплом отметили, что сбои в регулировке подачи тепла произошли из-за обновления, которое произошло в компании. В прошлом году специалисты этой компании актуализировали схему теплоснабжения, используя для расчета гидравлики новый программный комплекс. На практике расчеты не сошлись с реальными потребностями некоторых учреждений.Такая ситуация вызвала недовольство мэра города.- Я услышала, что произошло этим летом, — прокомментировала слова руководителя ресурсоснабжающей организации Оксана Фадина, — вы купили новый программный комплекс, актуализировали схему теплоснабжения. Но почему-то ни разу не обозначили этот вопрос на повестке подготовки к отопительному сезону отдельным пунктом, поскольку он носил системно-массовый характер. Таким образом, ваша ресурсоснабжающая организация этой зимой полгорода поставила колом. Новая автоматизированная программа строит не идеальный мир, она выдала вам нормативы отопления с учетом введенных параметров зданий образовательных учреждений. По выданным параметрам отопления вы уменьшили диаметр шайбы или сопла, оптимизировав, по вашим словам, систему и сэкономив бюджетные средства. И должно было быть все хорошо. Но у нас в этом году вообще нехорошо. Причем везде. Вы бюджет сэкономили, пожалели, но дети спят в носках, кофтах. Зачем так делать? - возмутилась мэр.