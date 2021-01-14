Жители микрорайона \\"Изумрудный берег\\" возмутились планами строительства спортивного комплекса на месте, отведенном в генплане для школы. В микрорайоне активно строят новые дома, но ни одного образовательного учреждения для детей там нет. Школу на 750 мест местные жители очень ждали, но выяснилось, что для ее строительства просто не хватит места на выделенном участке.В мэрии поспешили успокоить омичей и заявили, что примут все необходимые меры, чтобы построить учебное заведение для детей.- Администрация Омска подтверждает, что генеральным планом города Омска для жителей микрорайона \\"Изумрудный берег\\" предусмотрено размещение школы на 750 мест в районе улицы 2-я Затонская, а также то, что будут предприняты все необходимые действия, чтобы размещение этой школы было реализовано там, где она и предусмотрена генпланом, - заявили в департаменте архитектуры и градостроительства.