В новом генплане Омска в микрорайоне \\"Изумрудный берег\\" выделили место для долгожданной школы. Ее планировали возводить в этом году. Новое учебное заведение должно было принять 750 школьников, но уже в конце 2020 стало известно, что школу на это месте не построят. Вместо нее было решено построить спорткомплекс. Местных жителей возмутили такие изменения в планах мэрии. Представители власти объяснили, почему так произошло.- Рассматриваемый земельный участок маленький, занимает 0,285 га. Смежные участки — частные. То есть для строительства школы необходимо будет изъятие соседних участков, чтобы обеспечить соблюдение требований под социальный объект. А это центр города, земля дорогая. Маловероятно, что администрация сможет позволить себе такую процедуру, – рассказали \\"12 каналу\\" в Агентстве развития и инвестиций. – Ситуация нестандартная. Школу на сегодняшний день построить нельзя, а участок пустует. Смежные участки как раз принадлежат компании, которая планирует спорткомплекс.