Сегодня утром в соцсетях омичи поделились видео о том, как на трассе в сторону Черлака недалеко от Омска загорелась газель. Стали известны подробности этого происшествия.По информации пресс-службы полиции, к инспекторам ДПС около 9:30 за помощью обратился проезжавший мимо водитель. Он рассказал, что в нескольких километрах отсюда видел газель испод капота которой шел дым. Полицейские направились в указанном направлении и быстро заметили описанную машину. Водитель и пассажир, которые находились внутри уже успели покинуть автомобиль и находились на безопасном расстоянии. Полицейские оцепили машину и вызвали МЧС. Когда спасатели прибыли на место и стали тушить двигатель, в машине взорвался газовый баллон. Из-за этого огонь и захватил весь салон автомобиля.В результате произошедшего никто из людей не пострадал. В полиции уточняют, что водитель пытался потушить машину самостоятельно, но его огнетушителя не хватило, чтобы сбить пламя.